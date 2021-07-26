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"Штамм "Дельта" быстро распространяется". В ВОЗ призвали украинцев вакцинироваться от COVID-19

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Хабихт: "Дельта" быстро распространяется, заражая незащищенных и уязвимых людей
Хабихт: "Дельта" быстро распространяется, заражая незащищенных и уязвимых людей
Фото: World Health Organization Ukraine / Facebook

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка коронавируса в стране может начаться в конце августа – начале сентября. Об этом он сказал в интервью УНИАН, опубликованном 26 июля.

"Исходя из имеющихся данных, широкого распространения [штамма коронавируса SARS-CoV-2] "Дельта", мер охраны общественного здоровья и социальных мероприятий, охвата вакцинацией и других параметров, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа – начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации", – сказал эксперт.

По его словам, сейчас наиболее подходящее время для вакцинации, пока штамм "Дельта" не широко распространился.

"Дельта" быстро распространяется, заражая незащищенных и уязвимых людей. Но и против этого штамма вакцины остаются эффективным средством избежать тяжелого течения болезни и смерти, что очень хорошо. Поэтому главное – вводить две дозы вакцины, обеспечивать себе полную защиту", – подчеркнул Хабихт.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. На 26 июля сделано более 4,8 млн прививок, обе дозы вакцины получили 1,7 млн украинцев. В Украине подтвердили 2,25 млн случаев инфекции, умерло 52,8 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Теги: Украина, ВОЗ, вакцинация, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, штамм, Дельта
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