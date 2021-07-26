"Штамм "Дельта" быстро распространяется". В ВОЗ призвали украинцев вакцинироваться от COVID-19

"Исходя из имеющихся данных, широкого распространения [штамма коронавируса SARS-CoV-2] "Дельта", мер охраны общественного здоровья и социальных мероприятий, охвата вакцинацией и других параметров, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа – начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации", – сказал эксперт.

По его словам, сейчас наиболее подходящее время для вакцинации, пока штамм "Дельта" не широко распространился.

"Дельта" быстро распространяется, заражая незащищенных и уязвимых людей. Но и против этого штамма вакцины остаются эффективным средством избежать тяжелого течения болезни и смерти, что очень хорошо. Поэтому главное – вводить две дозы вакцины, обеспечивать себе полную защиту", – подчеркнул Хабихт.