В Закарпатье еще пять подозрений на штамм "Дельта", большинство инфицированных посещали РФ

Об этом врач-эпидемиолог Закарпатского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава Любовь Данич рассказала "Укринформу" 26 июля.

По словам Данич, возраст инфицированных – 18–35 лет.

"Есть и люди старшего возраста также. Некоторые лечатся амбулаторно, другие – в стационаре. У подавляющего большинства этих больных в анамнезе – путешествие в Российскую Федерацию", – уточнила она.

Медик сообщила, что биоматериал заболевших отправили на исследование в европейские лаборатории.

24 июля во Львовской облгосадминистрации информировали, что в области подтвердили три случая заражения штаммом "Дельта".