Во Львовской области подтвердили три случая штамма коронавируса "Дельта"

Двое заболевших перед этим были в Великобритании, один – в России.

"Все проходили стационарное лечение. Состояние больных – с положительной динамикой", – говорится в сообщении.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщал ранее, что для исследования в Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Киев отправили шесть образцов с подозрением на штамм "Дельта".