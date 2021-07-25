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Во Львовской области подтвердили три случая штамма коронавируса "Дельта"

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Все заболевшие проходили стационарное лечение
Все заболевшие проходили стационарное лечение
Фото: depositphotos.com

Во Львовской области у трех человек подтвердили штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Двое заболевших перед этим были в Великобритании, один – в России.

"Все проходили стационарное лечение. Состояние больных – с положительной динамикой", – говорится в сообщении.

Директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис сообщал ранее, что для исследования в Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Киев отправили шесть образцов с подозрением на штамм "Дельта".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 июля в Украине подтвердили 2,2 млн случаев инфекции, умерло 52,8 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львовская область, Львовская ОГА, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, Дельта
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