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К "красной" зоне карантина точно вернемся, это лишь вопрос времени – главный санврач Кузин

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Мощность новой волны в Украине будет зависеть от количества людей, которые успеют вакцинироваться, отметил Кузин
Мощность новой волны в Украине будет зависеть от количества людей, которые успеют вакцинироваться, отметил Кузин
Фото: phc.org.ua

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что локдаун осенью неминуем. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

Несмотря на то что в Украине сейчас фиксируют несколько сотен случаев коронавирусной инфекции в сутки, правительство уже находится в ожидании новой волны, подчеркнул Кузин. По прогнозам Минздрава, она приведет к самой суровой степени карантина.

"К "красной" зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", – заявил Кузин.

Он напомнил, что в Украине уже обнаружен штамм "Дельта", который, по опыту других стран, "вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств".

Главный санврач подчеркнул, что мощность новой волны в Украине будет зависеть от количества людей, которые успеют вакцинироваться. Ввиду этого Минздрав сейчас намерен развернуть прививочные пункты "на полные мощности". Кузин отметил, что министерство рассматривало возможность начать вакцинацию в аптеках и торговых центрах, но было решено реализовать этот вариант, если будут заполнены уже имеющиеся центры массовой вакцинации. 

Кузин советует воспользоваться тем, что сейчас вакцинация доступна всем гражданам Украины, и сделать прививку от COVID-19, чтобы к осени иметь иммунитет. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 14 июля в Украине зафиксировали более 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 52,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 2,2 млн человек.

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.

Национальная академия наук прогнозирует резкий рост заболеваемости COVID-19 в Украине. 

Теги: вакцинация, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин, прививки, иммунитет, локдаун, штамм, Дельта
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