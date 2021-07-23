К "красной" зоне карантина точно вернемся, это лишь вопрос времени – главный санврач Кузин

Мощность новой волны в Украине будет зависеть от количества людей, которые успеют вакцинироваться, отметил Кузин Фото: phc.org.ua

Несмотря на то что в Украине сейчас фиксируют несколько сотен случаев коронавирусной инфекции в сутки, правительство уже находится в ожидании новой волны, подчеркнул Кузин. По прогнозам Минздрава, она приведет к самой суровой степени карантина.

"К "красной" зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", – заявил Кузин.

Он напомнил, что в Украине уже обнаружен штамм "Дельта", который, по опыту других стран, "вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств".

Главный санврач подчеркнул, что мощность новой волны в Украине будет зависеть от количества людей, которые успеют вакцинироваться. Ввиду этого Минздрав сейчас намерен развернуть прививочные пункты "на полные мощности". Кузин отметил, что министерство рассматривало возможность начать вакцинацию в аптеках и торговых центрах, но было решено реализовать этот вариант, если будут заполнены уже имеющиеся центры массовой вакцинации.

Кузин советует воспользоваться тем, что сейчас вакцинация доступна всем гражданам Украины, и сделать прививку от COVID-19, чтобы к осени иметь иммунитет.