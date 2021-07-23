В Украине зарегистрировали наибольший за месяц суточный прирост больных COVID-19

Ситуация с коронавирусом признана в мире пандемией Фото: ЕРА

"Зафиксировано 763 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 57, медработников – 15). Также за прошедшие сутки госпитализировано 446 человек, летальных случаев – 21, выздоровело 639 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зафиксировали 726 новых инфицирований.

Больше инфицирований, чем 22 июля, последний раз фиксировали 24 июня – 876.

За последние 24 часа в Украине сделали 40 057 тестов на коронавирус, из которых методом ПЦР – 18 411.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в четверг в Киеве (226) и Донецкой области (79).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 247 419 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52 811 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 183 642 человека.