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В Украине зарегистрировали наибольший за месяц суточный прирост больных COVID-19

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Ситуация с коронавирусом признана в мире пандемией
Ситуация с коронавирусом признана в мире пандемией
Фото: ЕРА

22 июля в Украине подтвердили 763 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом 23 июля проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"Зафиксировано 763 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 57, медработников – 15). Также за прошедшие сутки госпитализировано 446 человек, летальных случаев – 21, выздоровело 639 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зафиксировали 726 новых инфицирований.

Больше инфицирований, чем 22 июля, последний раз фиксировали 24 июня – 876.

За последние 24 часа в Украине сделали 40 057 тестов на коронавирус, из которых методом ПЦР – 18 411.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в четверг в Киеве (226) и Донецкой области (79).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 247 419 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52 811 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 183 642 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1904082759754820

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, Министерство здравоохранения, Донецкая область, эпидемия, болезнь, инфекция, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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