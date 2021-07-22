В Индонезии за неделю зафиксировали рекордный показатель смертности от COVID-19

На этой неделе ежедневная смертность в стране превысила 1,4 тыс. человек от осложнений, вызванных COVID-19. Это является одним из самых высоких показателей в мире, отметило агентство. За последние пять недель число случаев заражения COVID-19 увеличилось в пять раз.
В условиях частичной изоляции Индонезии социальные ограничения ограничиваются островами Ява и Бали и небольшими областями в других частях страны. Крупные секторы экономики освобождены от большинства мер изоляции, говорится в сообщении.
Президент Индонезии Джоко Видодо со следующей недели решил ослабить карантинные ограничения, сославшись на официальные данные, свидетельствующие о снижении числа заражений в последние дни.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 22 июля в Индонезии выявили более 3 млн заболевших COVID-19, причем почти 50 тыс. – за последние сутки, сказано на сайте минздрава страны. При этом умерло от болезни 79 тыс. человек.
Согласно информации минздрава Индонезии, с начала прививочной кампании против коронавируса в Индонезии первую дозу вакцины получило почти 43,5 млн человек (около 21% взрослого населения страны), более 17 млн (8%) – полностью иммунизированы (получили две дозы).