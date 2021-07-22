В Индонезии за неделю зафиксировали рекордный показатель смертности от COVID-19

На этой неделе ежедневная смертность в стране превысила 1,4 тыс. человек от осложнений, вызванных COVID-19. Это является одним из самых высоких показателей в мире, отметило агентство. За последние пять недель число случаев заражения COVID-19 увеличилось в пять раз.

В условиях частичной изоляции Индонезии социальные ограничения ограничиваются островами Ява и Бали и небольшими областями в других частях страны. Крупные секторы экономики освобождены от большинства мер изоляции, говорится в сообщении.

Президент Индонезии Джоко Видодо со следующей недели решил ослабить карантинные ограничения, сославшись на официальные данные, свидетельствующие о снижении числа заражений в последние дни.