Индонезия – новый эпицентр коронавируса в Азии, страна лидирует в мире по числу новых случаев COVID-19

Индонезия – вторая в мире по числу смертей от COVID-19 за сутки Фото: EPA

Суточный прирост в Индонезии – рекордный за все время пандемии в стране, общее число случаев заболевания превысило 2,72 млн.

По данным сайта Worldometers, Индонезия – мировой лидер по количеству заражений коронавирусом в сутки, страна обогнала Бразилию (52 789), Великобританию (48 553), Индию (39 072) и США (36 674).

Индонезия – вторая в мире после Бразилии (1552 летальных случая) по числу смертей от COVID-19 за последние 24 часа – 982 (70 192 – с начала эпидемии).

CNN, со ссылкой на экспертов, отмечает, что ситуация в стране может быть хуже, чем показывают цифры, так как недостаточно людей проходят тестирование на коронавирус SARS-CoV-2.

Опубликованный 10 июля опрос показал, что около половины из 10,6 млн жителей столицы Индонезии – Джакарты, возможно, заразились COVID-19.

В то же время, власти страны не вводят строгие ограничения и не вкладывают достаточно средств в эффективные системы отслеживания контактов, подчеркнул CNN.