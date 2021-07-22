В Полтавской области пропал свет в медучреждении, где хранят препарат от Pfizer. Вакцины удалось сохранить – ГСЧС

Среди вакцин, которые хранятся на складе центра, был препарат от Pfizer/BioNTech, отметили в Полтавской ОГА Фото: ДСНС України / Facebook

Спасателям, которые прибыли на место, пришлось подключить переносную электростанцию, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение склада.

Фото: ДСНС України / Facebook

Отмечается, что в 20.40 электроснабжение в медучреждении полностью восстановили.

В пресс-службе Полтавской облгосадминистрации (ОГА) уточнили "РБК-Украина", что среди вакцин, которые хранятся на складе центра, был препарат от Pfizer/BioNTech.

"Там у них есть разная вакцина, и Pfizer в том числе. С вакциной все нормально абсолютно. Там у них есть и сухой лед, есть и генераторы, и рядом есть амбулатория, куда можно подключиться. Причин переживать нет", – заверили в Полтавской ОГА.