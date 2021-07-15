Минздрав Украины изменил условия хранения вакцины Pfizer/BioNTech

Вакцину теперь можно хранить при температуре от +2 до +8 °C в течение месяца. Раньше хранение в таких условиях допускалось в течение пяти дней.
"Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года", – отметило министерство.
Пересмотреть условия хранения вакцины Pfizer производитель решил в мае 2021 года после серии новых исследований. Компания просила регуляторов в сфере здравоохранения ослабить требования к холодовой цепи и разрешить хранить в новых условиях неразведенный препарат.
Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран рассмотрели эту просьбу и изменили требования к хранению вакцины в своих странах, сказано в сообщении.
В инструкции к новым партиям вакцины Pfizer уже содержатся обновленные требования к температуре хранения.
Требования по хранению вакцины Comirnaty обновили после того, как партию этой вакцины доставили в Харьков с грубым температурным нарушением. В результате 9360 доз было испорчено. Министерство здравоохранения пообещало расследовать нарушение температурного режима при транспортировке препарата.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего с начала кампании по вакцинации сделано почти 3,5 млн прививок. Завершили вакцинацию (получили две дозы) порядка 1,2 млн человек.
За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.
Министр здравоохранения Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.