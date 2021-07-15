ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Минздрав Украины изменил условия хранения вакцины Pfizer/BioNTech

Вакцину Pfizer можно хранить месяц при температуре от +2 до +8
Вакцину Pfizer можно хранить месяц при температуре от +2 до +8
Фото: EPA

В Украине изменили условия хранения американской вакцины от коронавируса Comirnaty производства Pfizer BioNTech по просьбе производителя. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины 15 июля.

Вакцину теперь можно хранить при температуре от +2 до +8 °C в течение месяца. Раньше хранение в таких условиях допускалось в течение пяти дней.

"Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года", – отметило министерство.

Пересмотреть условия хранения вакцины Pfizer производитель решил в мае 2021 года после серии новых исследований. Компания просила регуляторов в сфере здравоохранения ослабить требования к холодовой цепи и разрешить хранить в новых условиях неразведенный препарат. 

Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран рассмотрели эту просьбу и изменили требования к хранению вакцины в своих странах, сказано в сообщении.

В инструкции к новым партиям вакцины Pfizer уже содержатся обновленные требования к температуре хранения.

Контекст:

Требования по хранению вакцины Comirnaty обновили после того, как партию этой вакцины доставили в Харьков с грубым температурным нарушением. В результате 9360 доз было испорчено. Министерство здравоохранения пообещало расследовать нарушение температурного режима при транспортировке препарата.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраляВсего с начала кампании по вакцинации сделано почти 3,5 млн прививок. Завершили вакцинацию (получили две дозы) порядка 1,2 млн человек.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Министр здравоохранения Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Теги: США, лекарства, вакцинация, исследование, температура, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, нарушение, Pfizer
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно имя первого судьи шоу "Танцы со звездами". Ранее он не принимал участие в проекте
Стало известно имя первого судьи шоу "Танцы со звездами". Ранее он не принимал участие в проекте
"Если твой парень пид…рас". Блогер с увеличенными скулами Покрещук дала совет при неприятностях в личной жизни
"Если твой парень пид…рас". Блогер с увеличенными скулами Покрещук дала совет при неприятностях в личной жизни
Участники Little Big Прусикин и Таюрская впервые спели дуэтом. Видео
Участники Little Big Прусикин и Таюрская впервые спели дуэтом. Видео
"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе
"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе
Умер Петр Мамонов
Умер Петр Мамонов
"Кристина, вы хороши и без такого открытого декольте". Жена Решитника засветила пышную грудь на пляже в Одессе
"Кристина, вы хороши и без такого открытого декольте". Жена Решитника засветила пышную грудь на пляже в Одессе
"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах
"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах
"Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка". 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
"Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка". 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми
"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми
"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом
"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом
Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления
Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS