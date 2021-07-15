Минздрав Украины изменил условия хранения вакцины Pfizer/BioNTech

Вакцину Pfizer можно хранить месяц при температуре от +2 до +8 Фото: EPA

Вакцину теперь можно хранить при температуре от +2 до +8 °C в течение месяца. Раньше хранение в таких условиях допускалось в течение пяти дней.

"Эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года", – отметило министерство.

Пересмотреть условия хранения вакцины Pfizer производитель решил в мае 2021 года после серии новых исследований. Компания просила регуляторов в сфере здравоохранения ослабить требования к холодовой цепи и разрешить хранить в новых условиях неразведенный препарат.

Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран рассмотрели эту просьбу и изменили требования к хранению вакцины в своих странах, сказано в сообщении.

В инструкции к новым партиям вакцины Pfizer уже содержатся обновленные требования к температуре хранения.