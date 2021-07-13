В Украине за сутки привились от COVID-19 83 тыс. человек

С начала прививочной кампании в Украине привито 2,4 млн человек Фото: EPA

За последние 24 часа первую дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированы – 37 642 человека.

В течение суток работали 573 мобильные бригады, 1399 пунктов прививки, 34 центра вакцинации.

Больше всего прививок было сделано препаратом Pfizer – 46 715, CoronaVac – 25 564, AstraZeneca – 10 898.

С начала прививочной кампании привито 2 357 227 человек, из них получили первую дозу – 2 357 225 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 215 284 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 572 509 прививок.