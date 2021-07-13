Прививаться Pfizer в столичном центре вакцинации смогут только люди в возрасте от 60 лет – КГГА

Она отметила, что запись на прививку уже открыта в системе Helsi.me.
При этом, кроме вакцины производства Pfizer, для людей старше 60 лет остается доступным и препарат CoronaVac производства Sinovac.
"Большая просьба к киевлянам: донесите эту информацию до своих старших родственников. В случае необходимости – помогите им записаться, ведь не все пожилые люди "дружат" с гаджетами. Также неплохо будет, если вы зарегистрируетесь на прививку и сами: с одной стороны, будете сопровождать на вакцинацию близкого человека, а с другой – также получите защиту от COVID-19. Однако напоминаю: в центре вакцинации против COVID-19 людей моложе 60 лет прививают вакциной CoronaVac", – отметила Гинзбург.
По ее словам, запись на вакцинацию значительно сокращает срок ожидания и позволяет медикам сделать большее количество прививок.
"Сразу же после внедрения системы записи мы увидели результаты. Возможность вакцинироваться получило больше горожан. Столица сегодня в лидерах вакцинальной кампании среди регионов. Напомню, вчера мы преодолели рубеж 500 тыс. прививок, которые были сделаны с начала прививочной кампании", – резюмировала Гинзбург.
В КГГА сообщили 12 июля, что в Киеве получить прививку от коронавируса можно в центре вакцинации на Левобережной, а также в мини-прививочных центрах, работающих в выходные, и в пунктах прививок центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева.
По данным Министерства здравоохранения Украины, с начала прививочной кампании в Киеве охват составил 16 335 доз вакцины от COVID-19 на 100 тыс. населения. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, столица возглавляет рейтинг регионов Украины по темпам вакцинации.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего с начала кампании по вакцинации сделано почти 3,5 млн прививок. Завершили вакцинацию (получили две дозы) порядка 1,2 млн человек.
За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.