Прививаться Pfizer в столичном центре вакцинации смогут только люди в возрасте от 60 лет – КГГА

Она отметила, что запись на прививку уже открыта в системе Helsi.me.

При этом, кроме вакцины производства Pfizer, для людей старше 60 лет остается доступным и препарат CoronaVac производства Sinovac.

"Большая просьба к киевлянам: донесите эту информацию до своих старших родственников. В случае необходимости – помогите им записаться, ведь не все пожилые люди "дружат" с гаджетами. Также неплохо будет, если вы зарегистрируетесь на прививку и сами: с одной стороны, будете сопровождать на вакцинацию близкого человека, а с другой – также получите защиту от COVID-19. Однако напоминаю: в центре вакцинации против COVID-19 людей моложе 60 лет прививают вакциной CoronaVac", – отметила Гинзбург.

По ее словам, запись на вакцинацию значительно сокращает срок ожидания и позволяет медикам сделать большее количество прививок.

"Сразу же после внедрения системы записи мы увидели результаты. Возможность вакцинироваться получило больше горожан. Столица сегодня в лидерах вакцинальной кампании среди регионов. Напомню, вчера мы преодолели рубеж 500 тыс. прививок, которые были сделаны с начала прививочной кампании", – резюмировала Гинзбург.