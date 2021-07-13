Столица возглавляет рейтинг регионов Украины по темпам вакцинации – глава Минздрава

Виктор Ляшко: Показатель вакцинации в Киеве превышает средний по Украине в два раза Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"С начала кампании вакцинации самый высокий уровень охвата прививками на 100 тыс. населения показывает город Киев, их показатель превышает средний по Украине в два раза", – написал Ляшко.

На втором месте в Украине – Полтавская область с показателем 13 250 доз на 100 тысяч населения, третья – Киевская область, где на такое же количество жителей сделано 13 230 прививок.

"В целом сделано за неделю 563 000 прививок. Это больше всего с начала кампании вакцинации", – подытожил Ляшко.