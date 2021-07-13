В ВОЗ назвали опасной тенденцией смешивание вакцин от COVID-19

Об этом эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд заявила 12 июля на брифинге, который транслировали на YouTube-канале организации.

"Как и с другими вакцинами, эффективность вакцины против коронавируса со временем снижается. Но исследования показывают, что в целом вакцины обеспечивают довольно высокий уровень защиты", – отметила она.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на этом же брифинге добавила, что сейчас существует тенденция в мире, когда в странах с достаточным количеством вакцин начинают задумываться о бустерных дозах или о смешивании разных препаратов для иммунизации.

"Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин. Ситуация в странах будет хаотичной, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу", – отметила она.