Жириновский сделал четвертую прививку от коронавируса

Отмечается, что предыдущие три раза вакцинировался "Спутником V", а в этот раз выбрал "КовиВак". Прививку он делал "в обычной районной поликлинике Москвы".

"Уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма", ‒ объяснил лидер ЛДПР.

Жириновскому 75 лет. "Я трижды вакцинированный. Четвертую вакцину приму", – обещал политик в мае.