Россия продавала вакцину "Спутник V" через фирму из ОАЭ, которая связана с королевской семьей – расследование The Moscow Times

Препарат "Спутник V" продавала компания Aurugulf Health Investments. Ее создали в конце 2020 года, ее руководство связано королевской семьей ОАЭ. По данным журналистов, Российский фонд прямых инвестиций дал компании эксклюзивные права на продажу вакцины по всему миру. Шейх Ахмед Далмук аль-Мактум, один из представителей королевской семьи, выступает в качестве главного партнера по сделкам, отметило издание.

О связях между Россией и ОАЭ по продаже вакцины "Спутник V" в развивающихся странах впервые написало норвежское издание VG в расследовании, которое опубликовано 3 июня этого года. В нем говорилось о доставке в Аккру, столицу Ганы, 3,4 млн доз вакцины "Спутник V".

The Moscow Times подтвердило причастность дубайской фирмы к поставке "Спутника V" по крайней мере в четыре вышеуказанных страны и, возможно, в ЮАР, Индонезию и Кению.

Aurugulf Health Investments заключила контракты, предусматривающие стоимость одного компонента вакцины от $19 до $24. Правительство РФ объявляло стоимость дозы препарата на уровне $9,95. По такой цене вакцину продавали в Венгрию и Словакию.

Информация о завышенной стоимости закупки препарата "Спутник V" вызвала возмущение оппозиционных политиков в тех странах, куда ее продавала компания из Дубая, пишет The Moscow Times.

Власти Ганы и Гайаны заявили, что пытались договориться напрямую с российским правительством, но их направили в Aurugulf Health Investments. Некоторые страны жаловались на невыполнение Россией обязательств по поставкам вакцины. Ливан заказал 1 млн доз российской вакцины до конца августа, но в итоге получил около 80 тыс.

Аналитическая компания Airfinity сообщила, что Россия экспортировала 22 млн доз вакцины с начала пандемии коронавируса, говорится в расследовании.