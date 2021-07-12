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В Таиланде будут смешивать вакцины Sinovac и AstraZeneca

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Специальные исследования эффективности смешивания Sinovac и AstraZeneca не проводились
Специальные исследования эффективности смешивания Sinovac и AstraZeneca не проводились
Фото: depositphotos.com

Таиланд будет использовать вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca в качестве второй дозы для тех, кто получил препарат Sinovac. Об этом сказал министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул, отмечает Reuters.

Чарнвиракул сказал, что такое решение принято для улучшения защиты от варианта коронавируса "Дельта" и создания высокого уровня иммунитета против этого заболевания.

По его словам, вторая доза AstraZeneca будет вводиться через три или четыре недели после первой прививки Sinovac.

Объявление было сделано на следующий день после того, как министерство здравоохранения Таиланда заявило, что 618 медицинских работников из 677 348 сотрудников, получивших две дозы вакцины Sinovac, заразились коронавирусом с апреля по июль, отмечает Reuters.

Агентство также подчеркивает, что специальные исследования смешивания Sinovac и AstraZeneca не проводились, но большее число стран рассматривают возможность комбинирования различных вакцин или введения третьей бустерной дозы вакцины.

Обе эти вакцины – AstraZeneca и Sinovac – используются для прививания и в Украине.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Таиланде подтвердили 336,4 тыс. случаев болезни, более 2711 человек умерло. Население страны составляет почти 70 млн.

Теги: Таиланд, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, AstraZeneca, Sinovac
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