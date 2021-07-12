В Таиланде будут смешивать вакцины Sinovac и AstraZeneca

Чарнвиракул сказал, что такое решение принято для улучшения защиты от варианта коронавируса "Дельта" и создания высокого уровня иммунитета против этого заболевания.

По его словам, вторая доза AstraZeneca будет вводиться через три или четыре недели после первой прививки Sinovac.

Объявление было сделано на следующий день после того, как министерство здравоохранения Таиланда заявило, что 618 медицинских работников из 677 348 сотрудников, получивших две дозы вакцины Sinovac, заразились коронавирусом с апреля по июль, отмечает Reuters.

Агентство также подчеркивает, что специальные исследования смешивания Sinovac и AstraZeneca не проводились, но большее число стран рассматривают возможность комбинирования различных вакцин или введения третьей бустерной дозы вакцины.

Обе эти вакцины – AstraZeneca и Sinovac – используются для прививания и в Украине.