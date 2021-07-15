ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Харьков вакцину Pfizer доставили с грубыми нарушениями, испорчено 9,4 тысяч доз – обладминистрация

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакцина Pfizer требует специальных условий хранения и транспортировки
Вакцина Pfizer требует специальных условий хранения и транспортировки
Фото: EPA

В Харьков партию вакцины против коронавируса Comirnaty (производство Pfizer-BioNTech) доставили с грубым температурным нарушением, из-за чего 9360 доз было испорчено. Об этом сообщил департамент здравоохранения Харьковской облгосадминистрации в Facebook 15 июля.

В ОГА заявили, что еще две недели назад, 30 июня, госпредприятие "Укрмедпоставка" доставило КП "Харьковский областной аптечный склад" 21 600 доз вакцины. При приеме нарушения заметили в двух контейнерах с 9360 дозами.

Письма об инциденте направили в Минздрав, вакцины были перемещены в зону карантина и позже возвращены поставщику.

В департаменте здравоохранения ОГА заверяют, что вакцины с нарушением транспортировки не были взяты на учет и не использовались для вакцинации в Харьковской области. Там также обещают, что не допустят использования просроченных препаратов и вакцин с нарушением холодовой цепочки.

https://www.facebook.com/dep.of.health.khrsa/posts/117490763926797

14 июля издание "Страна" опубликовало видеозапись распаковки вакцин с нарушением холодовой цепи в Харькове. На записи видно, что партия вакцины поступила в ящике без холодильных элементов, в нем плюсовая температура. Издание утверждает, что получило запись от главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, а тот – от коллег из Гослекслужбы. По словам Кравченко, в таких условиях по стране были распространены около 38 тыс. доз вакцины Pfizer, но "удалось снять пока только это одно видео".

Производитель вакцины Pfizer изначально настаивал, что вакцину нужно хранить при температуре от -60 °C до -80 °C и лишь за пять дней до использования ее можно переместить в обычные холодильные камеры с температурой +2...-8 °C. В мае Pfizer обновил рекомендации, заявив, что вакцину можно хранить в обычном холодильнике целый месяц, и она остается стабильной, это подтвердило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Обновленным требованиям соответствует инструкция к вакцине на сайте украинского государственного реестра лекарственных средств (она датирована 22 февраля – дата регистрации вакцины в Украине, приказ Минздрава, к которому она прилагается, – 28 июня в связи с "изменениями в терапевтических показаниях".

Скриншот: drlz.com.ua
Скриншот: drlz.com.ua

На сайте Pfizer, однако, условия транспортировки препарата не изменились.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраляВсего с начала кампании по вакцинации сделано почти 3,5 млн прививок. Завершили вакцинацию (получили две дозы) порядка 1,2 млн человек.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Министр здравоохранения Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Теги: Харьков, вакцинация, Сергей Кравченко, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, нарушение, прививки, Pfizer, EMA
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Бибера отреагировала на слухи о ссоре с мужем
Жена Бибера отреагировала на слухи о ссоре с мужем
"Бабушка легкого поведения". В сети обсуждают странный образ Собчак
"Бабушка легкого поведения". В сети обсуждают странный образ Собчак
"Офигенная малышка", "Ой, какая прелесть". Асмус позировала топлес возле панорамного окна
"Офигенная малышка", "Ой, какая прелесть". Асмус позировала топлес возле панорамного окна
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Сексуальная". Брежнева засветила голые бедра на вечерней прогулке
"Сексуальная". Брежнева засветила голые бедра на вечерней прогулке
"Все показала. К гинекологу можно уже не ходить". Каменских в бикини широко развела ноги перед камерой
"Все показала. К гинекологу можно уже не ходить". Каменских в бикини широко развела ноги перед камерой
"А я ждала, что будет мужчина". Могилевская призналась, с кем проведет ночь после съемок
"А я ждала, что будет мужчина". Могилевская призналась, с кем проведет ночь после съемок
"Тяжеловата, мать", "Жизни нет". Волочкова станцевала для своих подписчиков в соцсети
"Тяжеловата, мать", "Жизни нет". Волочкова станцевала для своих подписчиков в соцсети
71-летний Боярский прокомментировал новости о своей госпитализации
71-летний Боярский прокомментировал новости о своей госпитализации
"Даже нет попыток самостоятельного дыхания". Состояние 70-летнего Петра Мамонова ухудшилось
"Даже нет попыток самостоятельного дыхания". Состояние 70-летнего Петра Мамонова ухудшилось
Жена Павлика с месячным сыном уехала на отдых "во избежание послеродовых депрессий"
Жена Павлика с месячным сыном уехала на отдых "во избежание послеродовых депрессий"
47-летняя Кейт Мосс позировала полуголой для бренда Ким Кардашян
47-летняя Кейт Мосс позировала полуголой для бренда Ким Кардашян
"Здоровье очень ухудшилось". Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского
"Здоровье очень ухудшилось". Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского
Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов
Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов
"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona
"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona
"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой
"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS