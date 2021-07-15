Минздрав проведет расследование из-за испорченных вакцин Pfizer в Харьковской области

На каждой партии вакцины Pfizer, как сообщили в Минздраве, при транспортировке устанавливают логгер, который фиксирует температуру. Изменить или подделать данные логгера невозможно, потому что они записываются на защищенный носитель.

Логгеры на партии вакцины, которую привезли в Харьковскую область, показали отклонения. После этого испорченные дозы вернули на склад, а государственное предприятие "Укрмедпостач" провело внутреннее расследование. Однако комиссия Минздрава приняла решение провести свою проверку.

"По предварительным результатам протокола испытаний логгеров выявлено отклонение их показателей от установленного значения температуры. Причины таких отклонений должна установить комиссия. Об окончательных результатах проверки будет сообщено дополнительно", – заявили в Минздраве.