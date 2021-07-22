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В Украине за сутки привили от коронавируса более 120 тыс. человек, это новый рекорд

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Полностью иммунизированы от коронавируса в стране чуть более 1,5 млн человек
Полностью иммунизированы от коронавируса в стране чуть более 1,5 млн человек
Фото: depositphotos.com

За сутки 20 июля в Украине прививку от COVID-19 получили 120 090 человек, это рекордное число на данный момент, сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.

Первую дозу вакцины получили 65 522 человека, вторую – 54 568 человек.

В течение суток работали:

  • 655 мобильные бригады;
  • 2280 прививочных пунктов;
  • 27 центров вакцинации.

Предыдущее максимальное число прививок от коронавируса было сделано 15 июля – более 117 тыс.

Всего с начала прививочной кампании в стране сделано 4 399 756 прививок. Получили одну дозу вакцины – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы (получили обе дозы) – 1 555 859 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1903203779842718

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться теперь имеют право все желающие в возрасте от 18 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

По данным Минздрава, в Украине работает более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19.

Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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