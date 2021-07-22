В Украине за сутки привили от коронавируса более 120 тыс. человек, это новый рекорд

Первую дозу вакцины получили 65 522 человека, вторую – 54 568 человек.

В течение суток работали:

Предыдущее максимальное число прививок от коронавируса было сделано 15 июля – более 117 тыс.

Всего с начала прививочной кампании в стране сделано 4 399 756 прививок. Получили одну дозу вакцины – 2 843 897 человек, полностью иммунизированы (получили обе дозы) – 1 555 859 человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться теперь имеют право все желающие в возрасте от 18 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

По данным Минздрава, в Украине работает более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19.