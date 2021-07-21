В центре вакцинации на базе МВЦ в Киеве открыли запись на прививку препаратом Moderna

Получить прививку вакциной против коронавируса Moderna могут все желающие от 18 лет Фото: EPA

"Получить прививку вакциной Spikevax от Moderna могут все желающие от 18 лет. Только по предварительной записи", – говорится в сообщении.

В то же время прививки препаратом Comirnaty от Pfizer в МВЦ могут получить киевляне от 60 лет, китайская вакцина CoronaVac доступна для всех.

Отмечается, что с 23 июля на вакцинацию можно записаться в любой пункт прививок, независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

"Данные о записи – дата, время и номер бригады – будут доступны в приложении Helsi", – подчеркивается в сообщении.