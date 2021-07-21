За сутки в Украине от коронавируса привились 100 тыс. человек

Первую дозу вакцины за прошедшие сутки получили 60 587 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 39 416 человек.

Вакцинацию проводили силами 654 мобильных бригад по иммунизации, 1830 пунктов прививок и 69 центров вакцинации.

Наибольшее количество прививок 20 июля было проведено в Киеве – 18 698. Столица также рекордсмен по общему числу прививок с начала прививочной кампании – 631 532.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 4 279 666 прививки. Вакцинировано – 2 778 377 человек, из них получили первую дозу – 2 778 375, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 501 291 (из них два человека получили первую дозу за рубежом).