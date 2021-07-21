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За сутки в Украине от коронавируса привились 100 тыс. человек

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Первую дозу вакцины за прошедшие сутки получили 60 587 человек
Первую дозу вакцины за прошедшие сутки получили 60 587 человек
Фото: EPA

За прошедшие сутки, 20 июля, в Украине против COVID-19 было привито 100 003 человека. Об этом 21 июля проинформировал специализированный портал Министерства здравоохранения.

Первую дозу вакцины за прошедшие сутки получили 60 587 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 39 416 человек.

Вакцинацию проводили силами 654 мобильных бригад по иммунизации, 1830 пунктов прививок и 69 центров вакцинации.

Наибольшее количество прививок 20 июля было проведено в Киеве – 18 698. Столица также рекордсмен по общему числу прививок с начала прививочной кампании – 631 532.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 4 279 666 прививки. Вакцинировано – 2 778 377 человек, из них получили первую дозу – 2 778 375, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 501 291 (из них два человека получили первую дозу за рубежом).

Инфографика: vaccination.covid19.gov.ua
Инфографика: vaccination.covid19.gov.ua

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании Украину завезли более 8 млн доз вакцин от коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.

Теги: Украина, вакцинация, вакцина, прививки
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