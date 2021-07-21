За сутки в Украине от коронавируса привились 100 тыс. человек

Первую дозу вакцины за прошедшие сутки получили 60 587 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 39 416 человек.
Вакцинацию проводили силами 654 мобильных бригад по иммунизации, 1830 пунктов прививок и 69 центров вакцинации.
Наибольшее количество прививок 20 июля было проведено в Киеве – 18 698. Столица также рекордсмен по общему числу прививок с начала прививочной кампании – 631 532.
Всего с начала кампании по вакцинации сделано 4 279 666 прививки. Вакцинировано – 2 778 377 человек, из них получили первую дозу – 2 778 375, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 1 501 291 (из них два человека получили первую дозу за рубежом).
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании Украину завезли более 8 млн доз вакцин от коронавируса.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.