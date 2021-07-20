Центры вакцинации в Украине хотят открыть в каждом райцентре и подвозить к ним людей – Ляшко

Ляшко отметил, что сейчас в Украине работают 3127 прививочных кабинетов и более 200 центров вакцинации, также прививки делают более 800 мобильных бригад.

"Обучение медиков продолжается. Центров вакцинации становится все больше. Вчера на совещании в Офисе президента главам облгосадминистраций поручили открыть центры вакцинации в каждом райцентре, наладить сотрудничество с главами объединенных территориальных общин, обеспечить доезд людей к вакцинальным центрам, чтобы вакцинация стала еще более доступной", – сказал глава ведомства.