Центры вакцинации в Украине хотят открыть в каждом райцентре и подвозить к ним людей – Ляшко

Ляшко отметил, что сейчас в Украине работают 3127 прививочных кабинетов и более 200 центров вакцинации, также прививки делают более 800 мобильных бригад.
"Обучение медиков продолжается. Центров вакцинации становится все больше. Вчера на совещании в Офисе президента главам облгосадминистраций поручили открыть центры вакцинации в каждом райцентре, наладить сотрудничество с главами объединенных территориальных общин, обеспечить доезд людей к вакцинальным центрам, чтобы вакцинация стала еще более доступной", – сказал глава ведомства.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 июля в Украине первую дозу вакцины получило 2,7 млн человек, а 1,46 млн получили две прививки и завершили вакцинацию.
За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщало Министерство финансов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал глава Минздрава.