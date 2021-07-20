США передали другим странам еще более 4 млн доз вакцин от коронавируса

"Сегодня мы можем объявить, что более миллиона вакцин Johnson & Johnson отправлены в Гамбию, Сенегал, Замбию и Нигер", – сказала спикер.
Также, по ее словам, 20 июля в Гватемалу отправят 3 млн доз вакцин.
17 мая президент США Джо Байден заявлял, что к концу июня 2021 года Соединенные Штаты отправят 80 млн доз вакцин, чтобы помочь странам, борющимся с пандемией коронавируса. По данным CNN, США предоставят другим странам 60 млн доз вакцины от AstraZeneca, а также препараты фирм Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.
3 июня Белый дом сообщил о планах на распределение первых 25 млн доз вакцины, а 21 июня – о еще 55 млн доз. Среди получателей будет и Украина.
Украина 18 июля получила 2 млн доз вакцины от коронавируса от Moderna, препарат предоставило правительство США через глобальную инициативу COVAX.