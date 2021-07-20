В Англии подсчитали, сколько жизней спасла вакцинация

В министерстве здравоохранения Великобритании заявили, что вакцинация предотвратила почти 12 млн случаев COVID-19 Фото: EPA

Авторы исследования пришли к выводу, что любая из четырех вакцин, одобренных в Соединенном Королевстве, после первой дозы дает 55–70% защиту от тяжелого течения болезни. После введения второй дозы эффективность препарата повышается до 65–90%.

"К 11 июля 2021 года первую дозу вакцины в Англии получило 61,8% [граждан], вторую – 46,9%. В соответствии с планом, наиболее высокий охват вакцинацией – в старших возрастных группах", – говорится в отчете.

Авторы документа указывают, что благодаря прививкам почти 91% взрослого населения в Англии имеют антитела к COVID-19 (16,3% из них выработали иммунитет, переболев коронавирусной инфекцией). Среди граждан старше 40 лет антитела имеют более 96%.

По оценкам министерства, программа вакцинации "напрямую предотвратила более 46,3 тыс. госпитализаций, [...] от 11 до 12,5 млн случаев инфицирования, а также от 35,2 тыс. до 38,6 тыс. смертей".