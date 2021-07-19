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Маски не обязательны. В Англии отменили большинство карантинных ограничений

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Масочный режим в Англии больше не обязательный
Масочный режим в Англии больше не обязательный
Фото: EPA

С 19 июля в Англии сняли большинство карантинных ограничений. Об этом сообщает BBC.

Теперь в Англии нет ограничений на количество людей, которые могут встречаться или посещать массовые мероприятия. Разрешена работа ночных клубов. Бары и пабы теперь могут пускать посетителей без ограничений. До этого в барах обслуживались только люди за столиками.

В некоторых помещениях все еще рекомендуется носить маску, но это больше не обязательно.

Вместе со смягчением ограничений людям рекомендуют использовать "ковидный" паспорт. Также остаются в силе требования по отслеживанию контактов и самоизоляции.

Ограничения снимаются только в Англии, в остальных частях Великобритании они остаются в силе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за время эпидемии подтвердили 5,5 млн случаев COVID-19, умерли 129 тыс. человек. Население страны составляет 66,7 млн человек.

Теги: Англия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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