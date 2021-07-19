Маски не обязательны. В Англии отменили большинство карантинных ограничений

Теперь в Англии нет ограничений на количество людей, которые могут встречаться или посещать массовые мероприятия. Разрешена работа ночных клубов. Бары и пабы теперь могут пускать посетителей без ограничений. До этого в барах обслуживались только люди за столиками.
В некоторых помещениях все еще рекомендуется носить маску, но это больше не обязательно.
Вместе со смягчением ограничений людям рекомендуют использовать "ковидный" паспорт. Также остаются в силе требования по отслеживанию контактов и самоизоляции.
Ограничения снимаются только в Англии, в остальных частях Великобритании они остаются в силе.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за время эпидемии подтвердили 5,5 млн случаев COVID-19, умерли 129 тыс. человек. Население страны составляет 66,7 млн человек.