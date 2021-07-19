Маски не обязательны. В Англии отменили большинство карантинных ограничений

Масочный режим в Англии больше не обязательный Фото: EPA

Теперь в Англии нет ограничений на количество людей, которые могут встречаться или посещать массовые мероприятия. Разрешена работа ночных клубов. Бары и пабы теперь могут пускать посетителей без ограничений. До этого в барах обслуживались только люди за столиками.

В некоторых помещениях все еще рекомендуется носить маску, но это больше не обязательно.

Вместе со смягчением ограничений людям рекомендуют использовать "ковидный" паспорт. Также остаются в силе требования по отслеживанию контактов и самоизоляции.

Ограничения снимаются только в Англии, в остальных частях Великобритании они остаются в силе.