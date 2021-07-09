Таиланд ужесточает карантин в нескольких провинциях. Украинцам рекомендовали избегать лишних поездок

Ограничения коснутся провинций Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн и Самут Сакхон. На этих территориях вводится комендантский час с 21.00 до 4.00 по местному времени, запрещаются собрания более пяти человек и движение общественного транспорта с 21.00 до 3.00.

Кроме этого, ограничивается работа парков и поездки между провинциями. Украинские дипломаты просят соотечественников избегать лишних поездок, оставаться дома во время комендантского часа, посещать общественные заведения в случае необходимости, а также избегать мест скопления людей.