Таиланд ужесточает карантин в нескольких провинциях. Украинцам рекомендовали избегать лишних поездок

Ограничения коснутся провинций Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн и Самут Сакхон. На этих территориях вводится комендантский час с 21.00 до 4.00 по местному времени, запрещаются собрания более пяти человек и движение общественного транспорта с 21.00 до 3.00.
Кроме этого, ограничивается работа парков и поездки между провинциями. Украинские дипломаты просят соотечественников избегать лишних поездок, оставаться дома во время комендантского часа, посещать общественные заведения в случае необходимости, а также избегать мест скопления людей.
По данным министерства здравоохранения Таиланда на 9 июля, с начала эпидемии в стране выявили почти 318 тыс. заболевших COVID-19. Около 240 тыс. больных выздоровели, а более 2,5 тыс. – умерли, пишет Bangkok Post.
Власти Таиланда в начале июля открыли остров Пхукет для иностранных туристов, которые сделали прививку от коронавируса, писало Национальное бюро новостей страны.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.