ООН предупредила о риске возникновения более смертоносных мутаций коронавируса

Неравномерность распределения вакцин от коронавируса в мире представляет опасность, поскольку вирус "подвергается мутациям, он может становиться более заразным и даже более смертоносным", полагает Гутерриш.

"Обязательства предоставить дозы вакцин и средства приветствуются, но этого недостаточно. Нам нужно минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы прекратить эту пандемию", – подчеркнул генсек ООН.

Он уверен, что миру нужен единый план производства вакцин, чтобы "как минимум удвоить объем" и обеспечить справедливое распределение через механизм COVAX.

Для выполнения такого плана Гутерриш призвал сформировать целевую группу по чрезвычайным ситуациям. В нее должны войти представители стран, которые выпускают или могут выпускать вакцины, Всемирная организация здравоохранения, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также международные финансовые учреждения, способные взаимодействовать с фармацевтическими компаниями и производителями.

"Группа G20 лучше всех сможет возглавить подготовку и реализацию такого плана. Прямо сейчас важно поддержать план инвестиций на $50 млрд, которым будет управлять Международный валютный фонд", – сказал Гутерриш.