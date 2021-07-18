Британские премьер и глава минфина все-таки самоизолируются после контакта с инфицированным коронавирусом

В британском правительстве сегодня информировали ВВС, что Джонсон и Сунак самоизолироваться не будут и примут участие в пилотной программе, в рамках которой будут проходить ежедневные тестирования на коронавирус.
Первым о другом развитии событий твитнул Сунак.
"Хотя пилотный проект по тестированию и отслеживанию носит довольно ограничительный характер и разрешает только важную государственную деятельность, я признаю, что даже ощущение того, что правила не одинаковы для всех, неверно. Поэтому я буду самоизолироваться, как обычно, и не буду участвовать в пилоте", – написал политик.
Whilst the test and trace pilot is fairly restrictive, allowing only essential government business, I recognise that even the sense that the rules aren’t the same for everyone is wrong.— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 18, 2021
To that end I’ll be self isolating as normal and not taking part in the pilot.
Позже о своей самоизоляции проинформировал и Джонсон. Он записал видеообращение.
"Поскольку я контактировал с кем-то с COVID-19, я буду самоизолироваться до понедельника, 26 июля", – написал премьер.
Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 18, 2021
17 июля Джавид сообщил, что заразился COVID-19. При этом он ранее был вакцинирован. Министр отметил, что симптомы заболевания у него слабые.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании на 18 июля подтвердили 5,4 млн случаев COVID-19, умерло почти 129 тыс. человек.