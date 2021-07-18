Британские премьер и глава минфина все-таки самоизолируются после контакта с инфицированным коронавирусом

В британском правительстве сегодня информировали ВВС, что Джонсон и Сунак самоизолироваться не будут и примут участие в пилотной программе, в рамках которой будут проходить ежедневные тестирования на коронавирус.

Первым о другом развитии событий твитнул Сунак.

"Хотя пилотный проект по тестированию и отслеживанию носит довольно ограничительный характер и разрешает только важную государственную деятельность, я признаю, что даже ощущение того, что правила не одинаковы для всех, неверно. Поэтому я буду самоизолироваться, как обычно, и не буду участвовать в пилоте", – написал политик.

Whilst the test and trace pilot is fairly restrictive, allowing only essential government business, I recognise that even the sense that the rules aren’t the same for everyone is wrong.



To that end I’ll be self isolating as normal and not taking part in the pilot. — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 18, 2021

Позже о своей самоизоляции проинформировал и Джонсон. Он записал видеообращение.

"Поскольку я контактировал с кем-то с COVID-19, я буду самоизолироваться до понедельника, 26 июля", – написал премьер.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 18, 2021