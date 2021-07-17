Привитый против коронавируса глава минздрава Великобритании заболел COVID-19

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я жду результатов ПЦР-теста, но, к счастью, я сделал прививку [против коронавируса] и симптомы слабые", – написал Джавид.

Британский министр призвал всех граждан страны вакцинироваться от COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 16 июля, в мире подтвердили более 188,65 млн случаев COVID-19, 5,28 млн – в Великобритании, страна седьмая в мире по числу заражений коронавирусом и вторая по числу новых случаев COVID-19 в сутки.

Согласно информации правительства, в Великобритании вакцинируют население препаратами против коронавируса от Pfizer/BioNTech (с 8 декабря 2020 года), Oxford/AstraZeneca (с 4 января 2021 года) и Moderna (с 7 апреля).

С начала прививочной кампании в Соединенном Королевстве одну дозу препарата от COVID-19 получило около 46,2 млн человек (87,8% от общего числа лиц старше 18 лет), более 35,7 млн (67,8%) – полностью иммунизированы (получили две дозы).