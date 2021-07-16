В Великобритании за сутки подтвердили наибольшее с января число новых случаев COVID-19

Ситуация с коронавирусом объявлена в мире пандемией Фото: ЕРА

Больше было последний раз 20 января (почти 45 тыс.).

На графике инфицирований видно, что в Великобритании идет очередная волна эпидемии.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили более 5,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 128,5 тыс. пациентов с COVID-19.

По числу инфицирований коронавирусом Великобритания находится на седьмом месте между Турцией (5,5 млн) и Аргентиной (4,7 млн).

В мире зарегистрировано более 188 млн случаев коронавирусной инфекции и более 4 млн смертей.