В Греции прошла самая массовая акция протеста в стране против COVID-вакцинации

Отмечается, что акция протеста стала самой масштабной в стране против прививок от COVID-19. Митингующие призывали премьер-министра Кириакоса Мицотакиса уйти в отставку.

12 июля правительство Греции приняло решение об обязательной вакцинации медработников и персонала домов престарелых, после резкого роста числа новых случаев COVID-19 в стране в середине туристического сезона.

В то же время Reuters, ссылаясь на данные опроса, проведенного Pulse для Skai TV, отмечает, что большинство граждан Греции поддерживают обязательную вакцинацию для некоторых слоев населения.