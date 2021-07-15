В Греции прошла самая массовая акция протеста в стране против COVID-вакцинации

Отмечается, что акция протеста стала самой масштабной в стране против прививок от COVID-19. Митингующие призывали премьер-министра Кириакоса Мицотакиса уйти в отставку.
12 июля правительство Греции приняло решение об обязательной вакцинации медработников и персонала домов престарелых, после резкого роста числа новых случаев COVID-19 в стране в середине туристического сезона.
В то же время Reuters, ссылаясь на данные опроса, проведенного Pulse для Skai TV, отмечает, что большинство граждан Греции поддерживают обязательную вакцинацию для некоторых слоев населения.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным правительства, 14 июля в Греции зафиксировали 2938 новых случаев коронавирусной болезни (более 447,7 тыс. – с начала эпидемии), умерло семь человек с COVID-19, выздоровело – 2739.
В Греции вакцинируют от коронавирусной инфекции препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.
Согласно информации ВОЗ, с начала прививочной кампании в Греции первую дозу получило около 5,23 млн человек, почти 4 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.
По данным Евростата, численность населения Греции в начале года составляла 10,68 млн человек.