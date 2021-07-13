Меркель сказала, что в Германии пока не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Меркель: В настоящий момент мы находимся на этапе, когда мы можем рекламировать вакцинацию Фото: EPA

"В настоящий момент мы находимся на этапе, когда мы можем рекламировать вакцинацию. Готовность к вакцинации высокая", – сказала она.

Канцлер призвала вакцинироваться от коронавируса.

"Главный вопрос – сколько людей получает вакцинацию? Чем больше нас вакцинируют, тем свободнее мы снова будем. Прививка защищает не только вас, но и тех, кто вам близок, кто важен для вас, кого вы любите", – сказала она.