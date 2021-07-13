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В ЕС полностью вакцинированы более 50% взрослого населения

В ЕС добавили, что для вакцинации 70% взрослого населения стран Евросоюза есть достаточное количество вакцин
В ЕС добавили, что для вакцинации 70% взрослого населения стран Евросоюза есть достаточное количество вакцин
Фото: depositphotos.com

В странах Европейского союза полностью вакцинировали уже более половины взрослого населения. Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Более половины взрослого населения ЕС полностью вакцинированы. Чтобы уберечься от новых вариантов и избежать новой волны инфекций, важно пройти вакцинацию", - отметила она.

Она также напомнила, что для вакцинации 70% взрослого населения в странах ЕС есть достаточное количество вакцин

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В ЕС одобрили для применения вакцины от COVID-19 компаний Johnson & JohnsonPfizer/BioNTechModerna и Oxford/AstraZeneca.

По данным агентства Bloomberg, в странах ЕС сделали 400,8 млн прививок от коронавируса, полностью вакцинированы 38,9% всего населения.

Комиссар Европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял в апреле, что Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС к концу лета. В ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе, подчеркнул Бретон. По его словам, во втором квартале в ЕС ожидается поставка более 400 млн доз вакцин от COVID-19.

Теги: Еврокомиссия, вакцинация, Урсула фон дер Ляйен, Европа, инфекция, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, ЕС
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