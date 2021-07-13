В ЕС полностью вакцинированы более 50% взрослого населения

"Более половины взрослого населения ЕС полностью вакцинированы. Чтобы уберечься от новых вариантов и избежать новой волны инфекций, важно пройти вакцинацию", - отметила она.
Она также напомнила, что для вакцинации 70% взрослого населения в странах ЕС есть достаточное количество вакцин
More than half of all adults in the EU are now fully vaccinated!— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2021
To keep safe from variants and avoid a new wave of infections, it’s important to get vaccinated.
Enough doses have been delivered to vaccinate 70% of adults in the EU. Let’s do it. pic.twitter.com/L5ggIjTdGa
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В ЕС одобрили для применения вакцины от COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.
По данным агентства Bloomberg, в странах ЕС сделали 400,8 млн прививок от коронавируса, полностью вакцинированы 38,9% всего населения.
Комиссар Европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял в апреле, что Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС к концу лета. В ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе, подчеркнул Бретон. По его словам, во втором квартале в ЕС ожидается поставка более 400 млн доз вакцин от COVID-19.