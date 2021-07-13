В ЕС полностью вакцинированы более 50% взрослого населения

"Более половины взрослого населения ЕС полностью вакцинированы. Чтобы уберечься от новых вариантов и избежать новой волны инфекций, важно пройти вакцинацию", - отметила она.

Она также напомнила, что для вакцинации 70% взрослого населения в странах ЕС есть достаточное количество вакцин

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В ЕС одобрили для применения вакцины от COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.

По данным агентства Bloomberg, в странах ЕС сделали 400,8 млн прививок от коронавируса, полностью вакцинированы 38,9% всего населения.

Комиссар Европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял в апреле, что Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС к концу лета. В ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе, подчеркнул Бретон. По его словам, во втором квартале в ЕС ожидается поставка более 400 млн доз вакцин от COVID-19.