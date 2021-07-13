Во Франции объявили обязательную вакцинацию для сотрудников больниц и домов престарелых

Под обязательную вакцинацию подпадают сотрудники больниц, клиник, домов престарелых, учреждений для людей с инвалидностью и всех, кто работает с уязвимыми категориями людей, в том числе на дому.

При этом речь идет не только о медперсонале. Эти работники и волонтеры должны будут привиться до 15 сентября. После этой даты "будет осуществляться контроль", а в отношении непривитых будут "применяться санкции", объявил Макрон.

La Nation doit une réponse à ceux qui ont été le plus touchés par la crise. À notre jeunesse, qui a tant sacrifié alors qu’elle risquait peu pour elle-même. À nos aînés, qui plus que les autres ont craint pour leur vie. pic.twitter.com/ThI91q1gzK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 12, 2021