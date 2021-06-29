В Греции молодым людям будут предлагать €150 за вакцинацию против COVID-19

В Греции против коронавируса вакцинированы более 30% населения Фото: EPA

Как указано в сообщении, люди в возрасте 18–25 лет, получившие первую дозу вакцины, получат на карту €150, которые смогут потратить на туризм и культурные мероприятия.

"Это благодарность за их терпение и настойчивость, а также стимул для вакцинации", – сообщили в пресс-службе.

Οι ν * οι 18-25 ετ * ν με την 1η δ * ση του εμβολ * ου, αποκτο * ν μια προπληρωμ * νη κ * ρτα €150 για χρ * ση σε τουριστικ * ς και πολιτιστικ * ς δραστηρι * τητες. Ε * ναι * να ευχαριστ * για την υπομον * και επιμον * τους, αλλ * και * να κ * νητρο για να εμβολιαστο * ν. #freedom_pass pic.twitter.com/5Mp3cO6W6e — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 28, 2021

Как сообщило издание Greek Reporter, деньги можно будет потратить на билеты на самолет и паром, бронирование гостиниц, билеты на музыкальные, театральные и кинематографические мероприятия и другое. Мицотакис отметил, что речь идет о 940 тыс. молодых людей.