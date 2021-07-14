Во Франции после обращения Макрона об обязательной вакцинации на прививку от COVID-19 записалось рекордное количество человек

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен 11 мая, когда во Франции начали прививать вне зависимости от возраста – вдвое меньше людей чем в понедельник.

Активность французов связывают с телеобращением президента Эммануэля Макрона 12 июля, в котором он объявил об обязательной вакцинации против коронавируса для всех сотрудников больниц, домов престарелых и учреждений для людей с инвалидностью до 15 сентября.

После этой даты "будет осуществляться контроль", а в отношении непривитых будут "применяться санкции", говорил Макрон.

Нио-Шато отметил, что во время речи Макрона за несколько минут было зафиксировано порядка семи миллионов заходов на портал Doctolib, который после этого активировал систему списка ожидания. Активность французов продолжилась ночью и утром 13 июня. В 65% случаев на прививку от COVID-19 записались люди младше 35-ти лет.