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В Украину доставят более 600 тыс. доз вакцины от COVID-19 из Дании и Румынии – Еврокомиссия

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От коронавируса привили уже почти 109 тыс. украинцев
От коронавируса привили уже почти 109 тыс. украинцев
Фото: ЕРА

Евросоюз решил разделить 3 млн доз вакцин от коронавируса между странами, которые не входят в его состав. Украине полагается более 600 тыс. доз через Европейский механизм гражданской защиты, рассказали в Еврокомиссии 15 июля.

"Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. 3 млн доз вакцин были предоставлены через Европейский механизм гражданской защиты. Чтобы победить эту глобальную пандемию, необходимо вакцинировать всех”, – отметил еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич

Украина получит 500 тыс. доз вакцины из Дании, еще 100,8 тыс. привезут из Румынии, заявила Еврокомиссия.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). В Евросоюзе одобрены препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В стране к 14 июля против коронавируса привили почти 109 тыс. украинцев. С начала прививочной кампании первую дозу получило около 2,48 млн человек, более 1,3 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозировал министр.

Теги: Еврокомиссия, вакцинация, Евросоюз, Янез Ленарчич, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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