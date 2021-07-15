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В Минздраве допустили вакцинацию украинцев от COVID-19 по второму кругу

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В приоритете Минздрава, чтобы большинство украинцев получили хотя бы один курс прививок от COVID-19
В приоритете Минздрава, чтобы большинство украинцев получили хотя бы один курс прививок от COVID-19
Фото: EPA

В Министерстве здравоохранения допускают проведение в Украине второго комплекса прививок против коронавируса или введение третьей (бустерной) дозы вакцины от COVID-19 в конце 2021 года. Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 15 июля, сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, в приоритете, "чтобы большинство украинцев получили хотя бы один курс", но в ведомстве готовятся и к возможной повторной вакцинации украинцев от COVID-19.

"Мы осознаем, что если будут реальные данные и рекомендации проводить второй комплекс прививок, то те украинцы, которые проактивно настроены относительно вакцинации, 100% придут и сделают прививки", – сказал Ляшко.

Он отметил, что, если будут исследования о необходимости делать третью дозу, то Украина тоже будет это делать.

"Сейчас возможны несколько вариантов: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза. Будем отслеживать. Поэтому не делаем предварительных заявлений, поскольку нет еще четкого понимания, что будет дальше", – подчеркнул Ляшко.

Контекст:

В начале июля начало испытания третьей дозы вакцины от COVID-19 для усиления иммунитета человека от новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2 анонсировали компании Pfizer и BioNTech.

Предварительные данные исследования показали, что бустерная доза препарата, введенная через шесть месяцев после второго укола, "имеет стабильный профиль усвоения".

Кроме того, наблюдаются высокие титры нейтрализации, в том числе "Бета"-штамма коронавируса ("южноафриканского"), "которые в 5–10 раз выше, чем после двух основных доз".

Pfizer намерена сообщить властям США о необходимости бустерной дозы вакцины против коронавируса, которая применяется по двухдозной схеме. Третью дозу препарата от Pfizer/BioNTech уже разрешили вводить в Израиле.

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока нет достаточно данных о пользе бустерной дозы вакцины от COVID-19 для поддержания иммунитета людей, пишет Reuters. Но этот вопрос рассматривается исследователями, подчеркнули в ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В стране 14 июля против коронавируса привили почти 109 тыс. украинцев. С начала прививочной кампании первую дозу получило около 2,48 млн человек, более 1,3 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, украинцы, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, прививки, иммунитет
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