В Минздраве допустили вакцинацию украинцев от COVID-19 по второму кругу

В приоритете Минздрава, чтобы большинство украинцев получили хотя бы один курс прививок от COVID-19 Фото: EPA

По его словам, в приоритете, "чтобы большинство украинцев получили хотя бы один курс", но в ведомстве готовятся и к возможной повторной вакцинации украинцев от COVID-19.

"Мы осознаем, что если будут реальные данные и рекомендации проводить второй комплекс прививок, то те украинцы, которые проактивно настроены относительно вакцинации, 100% придут и сделают прививки", – сказал Ляшко.

Он отметил, что, если будут исследования о необходимости делать третью дозу, то Украина тоже будет это делать.

"Сейчас возможны несколько вариантов: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза. Будем отслеживать. Поэтому не делаем предварительных заявлений, поскольку нет еще четкого понимания, что будет дальше", – подчеркнул Ляшко.