Штамм коронавируса "Дельта" циркулирует уже в 111 странах – ВОЗ

В ВОЗ рассказали о динамике COVID-19 в мире Фото: depositphotos.com

Штамм "Альфа", который распространился из Великобритании, зафиксировали в 178 странах и территориях, вариант "Бета" из Южной Африки – в 123 странах.

Бразильский штамм "Гамма" выявили только в 75 странах.

В ВОЗ отмечаются, что за неделю с 5-го по 11 июля наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Количество смертей увеличилось на 3% и составило 55 830 летальных исходов.

Больше всего новых случаев заболевания за прошлую неделю зарегистрировали в Бразилии (333 тыс., уменьшение на 9% по сравнению с предыдущей неделей), Индии (291,8 тыс., уменьшение на 7%), Индонезии (243,1 тыс., увеличение на 44%), Великобритании (210,3 тыс., увеличение на 30%), Колумбии (174,3 тыс., уменьшение на 15%).