Штамм коронавируса "Дельта" циркулирует уже в 111 странах – ВОЗ

Штамм "Альфа", который распространился из Великобритании, зафиксировали в 178 странах и территориях, вариант "Бета" из Южной Африки – в 123 странах.
Бразильский штамм "Гамма" выявили только в 75 странах.
В ВОЗ отмечаются, что за неделю с 5-го по 11 июля наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Количество смертей увеличилось на 3% и составило 55 830 летальных исходов.
Больше всего новых случаев заболевания за прошлую неделю зарегистрировали в Бразилии (333 тыс., уменьшение на 9% по сравнению с предыдущей неделей), Индии (291,8 тыс., уменьшение на 7%), Индонезии (243,1 тыс., увеличение на 44%), Великобритании (210,3 тыс., увеличение на 30%), Колумбии (174,3 тыс., уменьшение на 15%).
В ВОЗ говорили, что штамм "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. По состоянию на 14 июля в Украине официально подтверждено четыре случая штамма "Дельта".
Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением "Дельты", а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. 23 июня Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. На 14 июля в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 52,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 2,2 млн человек.