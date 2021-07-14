В Украине вторые сутки растет заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки в Украине госпитализировали с COVID-19 409 человек Фото: depositphotos.com

Также за минувшие сутки госпитализировано 409 человек, умерло – 25, выздоровело – 797.

11 июля в стране подтвердили 174 случая COVID-19, 12-го – 481.

За сутки в Украине сделали 43 649 тестов на коронавирус: методом ПЦР – 18 572, методом ИФА – 8105, экспресс-тестов – 16 972.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

С начала эпидемии в Украине заболело 2 242 245 человек, выздоровело – 2 179 076, умерло – 52 665.