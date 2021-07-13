В РФ новый суточный рекорд по смертности от COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2894 (11,7%) без клинических проявлений", – сообщает российский оперативный штаб.
За сутки скончались 780 россиян – максимальное значение за весь период пандемии. До этого максимум – 752 умерших – был зарегистрирован 10 июля. При этом больше всего скончавшихся зафиксировано в Санкт-Петербурге – 108, в Москве – 103, в Иркутской области – 32.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5,8 млн случаев коронавирусной инфекции, 144,4 умерших и 5,2 млн выздоровевших.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 "Дельта". Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского "Первого канала".
Согласно данным ВОЗ, Россия занимает второе место в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки.
Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса "Дельта" зарегистрировали уже в 98 странах, сообщали 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.