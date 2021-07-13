В РФ новый суточный рекорд по смертности от COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 702 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2894 (11,7%) без клинических проявлений", – сообщает российский оперативный штаб.

За сутки скончались 780 россиян – максимальное значение за весь период пандемии. До этого максимум – 752 умерших – был зарегистрирован 10 июля. При этом больше всего скончавшихся зафиксировано в Санкт-Петербурге – 108, в Москве – 103, в Иркутской области – 32.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5,8 млн случаев коронавирусной инфекции, 144,4 умерших и 5,2 млн выздоровевших.