В ВОЗ объяснили заявление об опасной тенденции смешивания вакцин от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в мире началась в конце 2020 года Фото: EPA

На брифинге 12 июля Сваминатан заявила, что сейчас существует тенденция в мире, когда в странах с достаточным количеством вакцин начинают задумываться о бустерных дозах или о смешивании разных препаратов для иммунизации.

"Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин. Ситуация в странах будет хаотичной, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу", – отметила она.

В твите позже она заявила, что это касалось решения о смешивании вакцин или бустерных дозах на уровне частных лиц, а не правительств.

"Отдельные лица не должны принимать решения сами, в отличие от органов здравоохранения, которые могут основываться на имеющихся данных. Ожидаются данные исследований сочетания и сопоставления различных вакцин – необходимо оценить как иммуногенность, так и безопасность", – заявила она, комментируя твит агентства Reuters с заголовком "ВОЗ предостерегает от смешивания и подбора вакцин против COVID".

Individuals should not decide for themselves, public health agencies can, based on available data. Data from mix and match studies of different vaccines are awaited - immunogenicity and safety both need to be evaluated https://t.co/3pdYj4LUdz — Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) July 12, 2021

Также она ретвитнула твиты канадского профессора Менаки Паи, которая назвала такие заголовки опасными.

"Этот заголовок вводит в заблуждение. Доктор Сумья предостерегала людей, которые "покупают вакцины" вне рамок правил общественного здравоохранения (и в некоторых случаях получают третью и четвертую дозу самостоятельно). Она не говорила, что вакцинационная политика отдельных стран "опасна"... Существует огромное количество солидных научных данных о вакцинах и мирового опыта, поддерживающих смешивание вакцин", – написала Паи, призвав вакцинироваться.

By cutting and pasting quotes & providing zero background, these click-bait headlines cause tremendous harm. There's a huge amount of solid vaccine science & global experience that support mixing vaccines. Please don't give in to the click bait. Get fully vaccinated. 2/3 — Menaka Pai, MSc MD FRCPC (@MPaiMD) July 12, 2021