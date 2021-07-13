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В ВОЗ объяснили заявление об опасной тенденции смешивания вакцин от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в мире началась в конце 2020 года
Массовая вакцинация от коронавируса в мире началась в конце 2020 года
Фото: EPA

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан в Twitter 13 июля объяснила заявления, сделанные на брифинге накануне, о смешивании вакцин от коронавируса.

На брифинге 12 июля Сваминатан заявила, что сейчас существует тенденция в мире, когда в странах с достаточным количеством вакцин начинают задумываться о бустерных дозах или о смешивании разных препаратов для иммунизации.

"Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин. Ситуация в странах будет хаотичной, если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу", – отметила она.

В твите позже она заявила, что это касалось решения о смешивании вакцин или бустерных дозах на уровне частных лиц, а не правительств.

"Отдельные лица не должны принимать решения сами, в отличие от органов здравоохранения, которые могут основываться на имеющихся данных. Ожидаются данные исследований сочетания и сопоставления различных вакцин – необходимо оценить как иммуногенность, так и безопасность", – заявила она, комментируя твит агентства Reuters с заголовком "ВОЗ предостерегает от смешивания и подбора вакцин против COVID".

Также она ретвитнула твиты канадского профессора Менаки Паи, которая назвала такие заголовки опасными. 

"Этот заголовок вводит в заблуждение. Доктор Сумья предостерегала людей, которые "покупают вакцины" вне рамок правил общественного здравоохранения (и в некоторых случаях получают третью и четвертую дозу самостоятельно). Она не говорила, что вакцинационная политика отдельных стран "опасна"... Существует огромное количество солидных научных данных о вакцинах и мирового опыта, поддерживающих смешивание вакцин", – написала Паи, призвав вакцинироваться.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Кампания по вакцинации от коронавируса началась в конце 2020 года. В апреле 2021 года Всемирная организация здравоохранения заявляла, что последствия вакцинации от коронавируса препаратами разных типов неизвестны.

В мае в журнале The Lancet были опубликованы предварительные результаты исследований Оксфордского университета. Добровольцам делали одну прививку вакциной от AstraZeneca и одну – от Pfizer/BioNTech. Согласно результатам, было зафиксировано возрастание побочных реакций, но ни одна из них не была серьезной или длительной.

Предварительные результаты исследования, проведенного учеными испанского Института здоровья имени Карлоса III, опубликованные в мае, свидетельствуют, что комбинированное использование вакцин от коронавируса от Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca обеспечивает мощный иммунный ответ.

В июле Турция и Израиль разрешили вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса, и по данным СМИ, компания Pfizer намерена сообщить властям США о необходимости бустерной дозысмешивать разные препараты решили, в частности, в Таиланде и Канаде.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВОЗ, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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