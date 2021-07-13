Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
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Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной

Булитко: Наконец-то, меня "чипировали"
Булитко: Наконец-то, меня "чипировали"
Фото: bulitka / Instagram

Актриса украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" Виктория Булитко вакцинировалась от коронавируса. Об этом она сообщила 13 июля в Instagram, обнародовав также снимки, на которых запечатлена во время вакцинации.

"Наконец-то меня "чипировали". Если что, то... ищите меня возле вышек 5G на нашей "плоской" планете", – написала она.

"А какая вакцина?" – поинтересовались фолловеры.

"Хорошая", – ответила актриса.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраляВсего с начала кампании по вакцинации сделано почти 3,5 млн прививок. Завершили вакцинацию (получили две дозы) порядка 1,2 млн человек.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Теги: вакцинация, Дизель Шоу, Виктория Булитко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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