  "Каждый имеет право на выбор". Тина Кароль отказалась отвечать на вопрос о вакцинации от коронавируса

Тина Кароль о вакцинации: Я не говорю на эту тему Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

"Сейчас твой сын в Украине, но в сентябре он снова поедет в Великобританию, он пойдет в школу. Сделала ли ты прививку или все еще медлишь?" – спросила у певицы Осадчая.

"Я не говорю на эту тему. Каждый имеет право на выбор, а мы, артисты, влияем на мысли людей. Это очень этичный вопрос, на который я не хотела бы влиять. Каждый останется при своем", – заявила певица.

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