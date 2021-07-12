  "Каждый имеет право на выбор". Тина Кароль отказалась отвечать на вопрос о вакцинации от коронавируса

"Сейчас твой сын в Украине, но в сентябре он снова поедет в Великобританию, он пойдет в школу. Сделала ли ты прививку или все еще медлишь?" – спросила у певицы Осадчая.
"Я не говорю на эту тему. Каждый имеет право на выбор, а мы, артисты, влияем на мысли людей. Это очень этичный вопрос, на который я не хотела бы влиять. Каждый останется при своем", – заявила певица.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего с начала кампании по вакцинации сделано почти 3,5 млн прививок. Вакцинировано около 2,3 млн человека. Завершили вакцинацию (получили две дозы) порядка 1,2 млн человек.
Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября планируется привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.