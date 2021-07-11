  Тина Кароль ответила, не боится ли травли из-за выступления на Atlas Weekend с питоном

Тина Кароль: Мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной Фото: atlasweekend / Instagram

"Нет, это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Вчера он на меня взглянул – типа: "Может, хватит?" Мы с ним прошли примерно 15 прогонов", – говорит певица.

Она добавила, что сначала сама очень боялась питона.

"Я где-то в декабре хотела снять фотосессию [с питоном] и поняла, что я истерически кричу. Потом мы с сыном съездили в Намибию – и я поняла, что я не обучена любить природу и быть частью природы. На меня в Калифорнии нападала гремучая змея и мне удалось сбежать. С того момента у меня были панические атаки на змей. Поэтому это такой мой челлендж и я иду навстречу страху", – отметила исполнительница.

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Видео: Світське життя / YouTube