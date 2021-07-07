"Это дно", "Жесть". Тину Кароль резко раскритиковали за выступление на Atlas Weekend

"Тина Кароль. "Ніжно". "Твої гріхи". "Все во мне". (Atlas Weekend 2021)", – отмечено в подписи.

Певица вышла на сцену с живым питоном. Исполняя песню "Твої гріхи", она держала его на шее.

Подписчики отреагировали на ролик.

"Животные на сцене – это дно, – заявила arina_oleksenko.

"Большего бреда не выдумать", – отметила miraarchibasova.

"Жесть", – написала ssalima6.

Контекст:

Тина Кароль выступала на Atlas Weekend 5-го и 6 июля. Фестиваль проходит в Киеве на ВДНХ с 5 по 11 июля.



Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.