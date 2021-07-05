Бульвар Шоубиз
 
05 июля, 2021
 
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Сын Тины Кароль: Я очень горжусь мамой!

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12-летний сын Кароль Вениамин учится в Великобритании, а на лето приехал к маме в Киев
12-летний сын Кароль Вениамин учится в Великобритании, а на лето приехал к маме в Киев
Фото: tina_karol / Instagram

12-летний сын украинской певицы Тины Кароль Вениамин записал короткое видео в поддержку своей мамы. Ролик обнародовал фан-клуб 36-летней исполнительницы в Instagram.

"Я очень горжусь мамой. Я видел сейчас мою маму на репетиции, это просто... Я обязательно пойду на Atlas Weekend, потому что хочу поддержать маму. И ты не можешь это пропустить! Это будет огроменно!" – анонсировал ближайшее выступление мамы Вениамин.

Подписчики засыпали мальчика комплиментами, отметив, что он заметно повзрослел.

"Какой взрослый... Мужчина…", "Как это круто, когда дети поддерживают и видят труд родителей", "Вот это парень молодец, вложила мама в него душу, а он для мамы словно тот венец", – оставили комментарии пользователи соцсети.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица, ведущая и тренер шоу "Голос країни" на канале "1+1". В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место.

В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии певицы восемь студийных альбомов, последний из которых под названием "Красиво" вышел в апреле 2021 года.

Тина Кароль воспитывает сына сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет.

Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Теги: дети, Тина Кароль, семья, певица, мать
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