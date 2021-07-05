Сын Тины Кароль: Я очень горжусь мамой!

12-летний сын Кароль Вениамин учится в Великобритании, а на лето приехал к маме в Киев Фото: tina_karol / Instagram

"Я очень горжусь мамой. Я видел сейчас мою маму на репетиции, это просто... Я обязательно пойду на Atlas Weekend, потому что хочу поддержать маму. И ты не можешь это пропустить! Это будет огроменно!" – анонсировал ближайшее выступление мамы Вениамин.

Подписчики засыпали мальчика комплиментами, отметив, что он заметно повзрослел.

"Какой взрослый... Мужчина…", "Как это круто, когда дети поддерживают и видят труд родителей", "Вот это парень молодец, вложила мама в него душу, а он для мамы словно тот венец", – оставили комментарии пользователи соцсети.

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