"Невероятное шоу". Тина Кароль поделилась самыми яркими моментами с выступления на Atlas Weekend

"Момент не упускай! А что тебе понравилось и запомнилось больше всего?" – подписала она пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

В комментариях фанаты делились впечатлениями от шоу. Многие отмечали, что больше всего их порадовало исполнение старых треков певицы – "Ноченька" и "Выше облаков".

Также фанаты отметили и относительно новую песню Тины Кароль "Найти своих", выпущенную в прошлом году.

"Полное единение людей на "Ноченьке". А вообще это целостная бомба", – прокомментировала vidchuymene.

"Все выступление просто шикарное. Но больше всего – это "Найти своих" и "Выше облаков" и переход между ними. Песни идут подряд, и это просто настолько... Разрыв сердечка", – поделилась впечатлениями dantina_magiyazhizni.

"Нам запомнилось абсолютно все, это было невероятное шоу", – пишет tinochka_krl.