Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2021
 
Новости

"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине

Тина Кароль: Спасибо всем, кто был с нами в эти дни
Тина Кароль: Спасибо всем, кто был с нами в эти дни
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 7 июля обнародовала в Instagram видео своего второго выступления на музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве.

"Тина Кароль. "Хороший парень" (Atlas Weeekend). Вот такой хороший парень! Спасибо всем, кто был с нами в эти дни. Вы потрясающая публика", – говорится в подписи к видео.

В ролике есть момент, когда Тина Кароль позирует, забросив ноги на плечи мужчине, находящемуся за рулем мотоцикла.

"Тин, на Atlas был просто разрыв и отвал всего", – заявила подписчица nata.maay.

"Мамочки!" – отреагировала oleksandrarudenko.

Контекст:

Тина Кароль выступала на Atlas Weekend 5-го и 6 июля. Фестиваль проходит в Киеве на ВДНХ с 5-го по 11 июля.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Теги: фестиваль, Тина Кароль, певица, мужчины, Atlas Weekend, ноги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил
Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
8 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине
Как и сколько варить картошку
Как и сколько варить картошку
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела
  Композитор Булгачев: Пугачева, когда услышала мою песню "Заблудилась мама", ох…ела
Виктория ВОРОНИНА
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе
"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой
"Внизу живота безумно приятно щекочет". Дантес показал совместные фото с Дорофеевой
Композитор Булгачев: Россия до сих пор очень криминальная страна. Шансон там надолго
Композитор Булгачев: Россия до сих пор очень криминальная страна. Шансон там надолго
Виктория ВОРОНИНА
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Автор Максим Галкин". Орбакайте показала свой портрет
"Автор – Максим Галкин". Орбакайте показала свой портрет
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
Умер 85-летний актер и режиссер Роберт Дауни – старший
Умер 85-летний актер и режиссер Роберт Дауни – старший
"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик". alyona alyona снялась полуобнаженной
"Этот пухлый чертик – самый сладкий в мире тортик". alyona alyona снялась полуобнаженной
"Анастасия, вы же в какашку пьяны!" Волочкова показала, как ест икру
"Анастасия, вы же в какашку пьяны!" Волочкова показала, как ест икру
51-летняя Ирина Билык показала своего младшего сына, пятилетнего Табриза
51-летняя Ирина Билык показала своего младшего сына, пятилетнего Табриза
"Нафталин, извините". Могилевская попросила подписчиков оценить ее новый имидж
"Нафталин, извините". Могилевская попросила подписчиков оценить ее новый имидж
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS