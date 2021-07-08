"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине

"Тина Кароль. "Хороший парень" (Atlas Weeekend). Вот такой хороший парень! Спасибо всем, кто был с нами в эти дни. Вы потрясающая публика", – говорится в подписи к видео.
В ролике есть момент, когда Тина Кароль позирует, забросив ноги на плечи мужчине, находящемуся за рулем мотоцикла.
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"Тин, на Atlas был просто разрыв и отвал всего", – заявила подписчица nata.maay.
"Мамочки!" – отреагировала oleksandrarudenko.
Тина Кароль выступала на Atlas Weekend 5-го и 6 июля. Фестиваль проходит в Киеве на ВДНХ с 5-го по 11 июля.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.