"Мамочки!", "Разрыв и отвал всего". Тина Кароль забросила ноги на плечи мужчине

Тина Кароль: Спасибо всем, кто был с нами в эти дни Фото: tina_karol / Instagram

"Тина Кароль. "Хороший парень" (Atlas Weeekend). Вот такой хороший парень! Спасибо всем, кто был с нами в эти дни. Вы потрясающая публика", – говорится в подписи к видео.

В ролике есть момент, когда Тина Кароль позирует, забросив ноги на плечи мужчине, находящемуся за рулем мотоцикла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Тин, на Atlas был просто разрыв и отвал всего", – заявила подписчица nata.maay.

"Мамочки!" – отреагировала oleksandrarudenko.