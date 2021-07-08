"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил

"Два дня чистого кайфа и дофамина. Спасибо каждому, кто был на Atlas Weekend", – написала она.

Певица продемонстрировала два образа: белые брюки и топ, а также топ, синюю куртку и черные прозрачные брюки, под которыми видны трусы. Танцуя, певица засветила пятую точку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Это же не попа, а подарок богов", – прокомментировал пост муж Дорофеевой, ее коллега Владимир Дантес (Dantes).