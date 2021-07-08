Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2021
 
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"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил

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Дорофеева: Два дня чистого кайфа и дофамина
Дорофеева: Два дня чистого кайфа и дофамина
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 7 июля в Instagram опубликовала подборку эпизодов своих выступлений на музыкальном фестивале.

"Два дня чистого кайфа и дофамина. Спасибо каждому, кто был на Atlas Weekend", – написала она.

Певица продемонстрировала два образа: белые брюки и топ, а также топ, синюю куртку и черные прозрачные брюки, под которыми видны трусы. Танцуя, певица засветила пятую точку.

"Это же не попа, а подарок богов", – прокомментировал пост муж Дорофеевой, ее коллега Владимир Дантес (Dantes).

Контекст:

Dorofeeva выступала на Atlas Weekend 5-го и 6 июля. Фестиваль проходит в Киеве на ВДНХ с 5 по 11 июля.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). 11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes) с 2015 года.

Теги: фестиваль, Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Dantes, трусы, Atlas Weekend, Dorofeeva
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